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Позбавляємося жовтих плям у ванній: простий засіб замінить дорогу «хімію»

16:55 23 грудня 2022
ванна

По стану санвузла та ванної кімнати можна судити про господиню квартири. Але навіть найретельніше й досить часте прибирання цих приміщень не дає гарантії того, що сантехніка протягом тривалого часу залишається в ідеальному стані.

Згодом будь-яка поверхня втрачає свій колишній вигляд. А у ванні також з'являються жовті плями.

Досвідчені господині не поспішають лити літри хімії, щоб позбавитися цієї жовтизни. Повернути свіжість сантехніці допоможе народний засіб, нагадує «Вкусно+».

Щоб приготувати чудо-суміш, потрібно змішати 100 г розведеного столового або винного оцту з двома столовими ложками солі. Суміш, що вийшла, потрібно нагріти до 50−65 градусів.

Після чого одягти рукавички та нанести розчин на забруднені місця. Бажано залишити на 15−20 хвилин.

Залишиться тільки змити склад проточною водою. Усі плями мають зникнути.


Раніше ми розповідали, як почистити унітаз від іржі.

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