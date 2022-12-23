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Суспільство та люди

Щоб не гаяти час: у ПФУ пояснили, коли українцям варто звертатися за призначенням пенсії за віком

12:45 23 грудня 2022
жінка

У зв'язку з бойовими діями, деякі українці стикаються з труднощами при призначенні пенсії. Тому у Пенсійному фонді рекомендували майбутнім пенсіонерам завчасно подбати про оформлення виплати.

Про це йдеться у відповіді фонду на звернення читачів.

«Скажіть будь ласка, просимо консультації. Справа у тому, що моя мама надавала документи на оформлення пенсії за віком під час окупації, але через технічні помилки документи не відправилися. У вересні місяці виїхала з окупованої території, звернулася до ПФ та з дати звернення почали нараховувати пенсію, але як бути з втраченими місяцями?» — поцікавилася жінка.

У відповідь на це у ПФУ роз'яснили, що за призначенням пенсії за віком можна звертатись у будь-який час після виникнення права на пенсію.

При цьому відповідно до чинного законодавства, у разі якщо заяву про призначення пенсії за віком подано не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

У разі, якщо звернення за пенсією відбулося пізніше — пенсія призначається з дати звернення за нею.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як самому підрахувати суму пенсійних виплат.

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