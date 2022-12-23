Загадкова смерть у Рівному: у дворі багатоповерхівки виявили тіла двох чоловіків

У Рівному, де нещодавно попрощалися із загиблим воїном ЗСУ, вранці 23 грудня трапилася надзвичайна подія по вулиці Князя Романа — там в одному з дворів знайшли тіла двох чоловіків без ознак життя. Але, як повідомили в обласному управлінні Національної поліції, слідчо-оперативна група, яка прибула за викликом, під час поверхневого огляду померлих ознак насильницької смерті не виявила.

Тіла було відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Особи чоловіків встановлені — це місцеві жителі.

Поліцією вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство двох осіб із відміткою нещасний випадок»).

Нагадаємо, наприкінці листопада у Смілі на Черкащині молодик з невідомих причин вбив перехожого на вулиці.

216

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram