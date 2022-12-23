Щоб уникнути пожежі, рятувальники розповіли, чи потрібно виймати з розеток електроприлади під час відключення світла
Раптові аварійні відключення електрики можуть призвести до того, що електроприлади швидко вийдуть з ладу. Надмірна кількість підключених до мережі приладів може спричинити стрибок напруги під час відновлення електроенергії, нагадали у ДСНС.
Щоб зберегти техніку та уникнути пожежі, рятувальники рекомендують дотримуватися таких правил:
Відключити від мережі всі енерговитратні прилади: бойлер, духовку, електрообігрівач, пральну машину, чайник, електроплиту.
Перевірити, чи вимикачі світла вимкнені у кімнатах.
Вимкнути світло у приватному будинку/квартирі через щиток, якщо потрібно піти з дому.
Не варто втручатися в електрощитові будинку, намагаючись самостійно відновити електропостачання.
Електроприлади рекомендується вмикати через пів години після подачі струму.
Енергомісткі прилади необхідно підключати поетапно.
Бізнесу не рекомендується використовувати вуличне підсвічування фасадів та вітрин.
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