Найкращий гол ЧС-2022 забив ексодноклубник Миколенка: відео шедевра

Форварда «Тоттенхема» та збірної Бразилії Рішарлісона визнано автором найкращого голу чемпіонату світу з футболу, який завершився у Катарі тріумфом збірної Аргентини. Про це повідомляє офіційний Twitter ЧС-2022.

Блискучий удар колишнього одноклубника Віталія Миколенка по «Евертону» бічними ножицями у матчі з командою Сербії (2:0) за підсумками голосування випередив усіх з десятка претендентів.

Нагадаємо, що на нагороду претендували ще 9 інших ударів, серед яких було ще одне взяття воріт від Рішарлісона: Салем Аль-Досарі (Саудівська Аравія — Аргентина), Коді Гакпо (Нідерланди — Еквадор), Енцо Фернандес (Аргентина — Мексика), Венсан Абуба Камерун — Сербія), Луїс Чавес (Мексика — Саудівська Аравія), Кіліан Мбаппе (Франція — Польща), Рішарлісон (Бразилія — Південна Корея), Пайк Син Хо (Південна Корея — Бразилія) та Неймар (Бразилія — Хорватія).

Додамо, що ЧС-2022 став найрезультативнішим в історії. На чемпіонаті світу в Катарі було забито 172 м'ячі, що на один гол перевершило попередній рекорд результативності, встановлений на ЧС-1998 у Франції та повторений на ЧС-2014 у Бразилії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної Бразилії Рішарлісон набив після ЧС-2022 тату на всю спину і зіштовхнувся з проблемою.

Фото fifa.com

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