Футболіст збірної Бразилії набив яскраве тату з Неймаром: несподівана реакція зіркового гравця

Форвард лондонського «Тоттенхема» та збірної Бразилії Рішарлісон, «дубль» якого приніс «пентакампеонам» перемогу в груповому турнірі ЧС-2022 над Сербією, «відсвяткував» достроковий виліт із мундіалю новим татуюванням.

На малюнку, зробленому на всю спину, зображені сам Рішарлісон, а також дві легенди збірної Бразилії — Роналдо та Неймар.

Таке «поклоніння» не сподобалося нинішній зірці французького «ПСЖ». Як повідомляє видання Daily Star, Неймар, який сам любить татуювання, відправив партнеру по збірній 30 тисяч євро та попросив видалити його зображення з тіла.

Додамо, що Рішарлісон провів на чемпіонаті світу чотири матчі (не грав лише у поєдинку заключного туру групового етапу проти Камеруну) та забив три м'ячі. Що стосується Неймара, то у трьох матчах форвард відзначився двома голами, зрівнявшись за показником результативності із самим Пеле, та віддав одну гольову передачу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Динамо» Денис Бойко прикрасив тіло тризубом та вишиванкою.

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