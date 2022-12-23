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Стало відомо, коли на Київщині планують вийти на зрозумілі графіки відключення світла

18:15 23 грудня 2022
Стало відомо, коли на Київщині планують вийти на зрозумілі графіки відключення світла

Ситуація з енергопостачанням населених пунктів Київської області покращується, але дефіцит потужності ще становить близько 50%. Про це у Telegram написав очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Згідно з його даними, наразі у Білій Церкві, Василькові та Фастові енергетикам вдалося вийти на графік відключень 4/4. Подібний графік діє і у Вишгородському районі.

Проте найскладніша ситуація складається у Бучанському, Броварському та частково Бориспільському районах. Там вдалося поновити подачу електрики, проте через масштабні ушкодження світло подається у домівки на 2−4 години, тоді як відключення тривають по 6−10 годин.

Змін на краще, за прогнозом Кулеби, можна очікувати через 2−3 дні, але це — за відсутності нових надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року в Україні розпочнеться поетапне підвищення тарифів на електроенергію — як на її передачу, так і на диспетчеризацію.

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