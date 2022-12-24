В Горностаївці Херсонської області окупанти на 10 діб заборонили жителям виходити з дому, — Генштаб

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Так, протягом доби, противник завдав 3 ракетних удари по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку», — повідомили в Генштабі.

Там додали, що на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку обстріляно Кам’янку, Авдіївку, Водяне, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

«На Херсонському напрямку противник продовжує тероризувати мирне населення. Від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Червоногригорівки Дніпропетровської області та Бургунки, Антонівки і Херсона. Є загиблі і поранені серед мирних українських громадян. В Горностаївці Херсонської області російські окупанти увели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року. Майже на 10 діб місцевим жителям заборонено залишати помешкання та переміщуватися по населеному пункту», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі також зазначили, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а українські ракетники та артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів.

Як писали «ФАКТИ», раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав дії військовослужбовців росії в білорусі «рутинними маневрами», покликаними збити з пантелику ЗСУ та відволікти підрозділи Сил оборони від бойових дій на південному сході країни.

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