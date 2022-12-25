«Як Єльцин»: путін в Тулі заліз на військову техніку й закликав виготовляти ще більше зброї

Під час відвідування збройового заводу у Тулі диктатор-вбивця путін заліз на танк по ретельно встановленім сходинкам і начебто оглянув його. Модель була відполірована до блиску і, очевидно, була побудована з цією метою. Путін подивився на бронеплити, потім нахилився вперед і, здається, задоволено кивнув. Складається враження, що акція була спланованою — ймовірно, з пропагандистською метою.



Новинний сайт Nexta іронічно запитав у Twitter, чи намагається путін наслідувати колишнього президента росії Бориса Єльцина, який виліз на танк для реклами під час свого виступу в 1991 році. Інші користувачі Твіттеру також дивувалися, чому Путін, не маючи жодного досвіду, заліз на військову техніку. Відеозаписи цього були поширені у соціальних мережах. Але на сайті Кремля путін був показаний лише під час екскурсії.

Кривавий диктатор закликав оборонну промисловість росії докласти більше зусиль для підтримки збройних сил своєї країни.

Він зажадав, щоб при виробництві зброї враховувався «минулий бойовий досвід», однак уникав будь-яких згадок про те, де цей «бойовий досвід» був отриманий. Нагадаємо, після того, як росія вдерлася в Україну наприкінці лютого, українські військові дають відсіч військам свого великого сусіда.

путін закликав до прискорення темпів озброєння та модернізації збройних сил на нараді в міністерстві оборони 21 грудня. Він запевнив, що немає «жодних фінансових обмежень» для подальшої модернізації армії. Крім того, збройні сили будуть збільшені майже на 350 000 солдатів до чисельності 1,5 мільйона осіб.

Раніше глава міноборони Великобританії Бен Воллес заявив, що боєздатність розгорнутих сухопутних військ росії знизилася більш ніж на 50%. А за даними американської розвідки, російська група «Вагнер» для війни в Україні купує зброю у Північної Кореї.

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