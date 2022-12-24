Приватна російська військова компанія «Вагнер» прийняла партію зброї з Північної Кореї для посилення російських сил в Україні, що є ознакою розширення ролі групи в цьому конфлікті, заявили у Білому домі. Про це повідомляє Reuters.

Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки Білого дому, заявив, що «Вагнер» шукає по всьому світу постачальників зброї для підтримки своїх військових операцій в Україні.

«Ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила початкову поставку зброї компанії „Вагнер“, яка заплатила за це обладнання. Минулого місяця Північна Корея доставила піхотні та інші ракети в росію» — сказав він журналістам.

Група «Вагнер» була заснована у 2014 році. За оцінками Сполучених Штатів, вона налічує 50 тисяч військовослужбовців, розгорнутих в Україні, в тому числі 10 000 контрактників і 40 000 засуджених, завербованих з російських в'язниць, додав Кірбі.

Натомість Пригожин, близький соратник президента росії володимира путіна, сказав, що Кірбі має звичку робити заяви, засновані на припущеннях.

За оцінкою США, кількість поставленої Північною Кореєю зброї не змінить динаміку бойових дій, але очікується, що Пхеньян буде поставляти більше військової техніки. У листопаді, після того як Білий дім заявив, що Пхеньян таємно постачає росії «значну» кількість артилерійських снарядів, Північна Корея заявила, що ніколи не мала і не планує мати справи з росією у сфері озброєнь.

Експерти з озброєнь вважають, що Пхеньян створив балістичні ракети, здатні завдати удару практично по будь-якій точці Землі, а також зброю меншої дальності.

Тим часом стало відомо, що за обстрілом ресторану у Донецьку, де святкував своє 59-річчя колишній генеральний директор «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, стоїть ПВК «Вагнер».

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