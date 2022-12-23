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«Гидко служити такому патрону, як путін, коли поруч, на твоїх очах, лідер ворожої держави веде себе не так, як цей слимак», — Альфред Кох

13:32 24 грудня 2022
ЗСУ

Після того, як ЗСУ зуміли трохи відкинути противника від передмість Бахмута, туди приїхав Володимир Зеленський. Це був мужній крок справжнього лідера. Ефект від такого візиту важко переоцінити, пише у соцмережах колишній віце-прем'єр росії та економіст Альфред Кох.

«Він справив на всіх величезне враження. Навіть Пєсков змушений був відреагувати, — пише Альфред Кох. - Він сказав голосом ображеного школяра: «А наш путін теж був у зоні так званої СВО!"Так у дитинстві, коли в якого-небудь пацана батько зробить щось героїчне або проявить ще якось чоловічу звитягу, то завжди знаходиться який-небудь інший пацан, який не витримає і скаже: «А мій тато теж так уміє!»

Звичайно ж, путін не був ні в якій зоні. Ми за двадцять два роки занадто добре його вивчили і знаємо, який він боягуз. Але по-людськи, порив Пскова зрозумілий: гидко служити такому патрону як путін, коли ось поруч, на твоїх очах, лідер ворожої держави поводиться не так, як цей слимак. Що в такій ситуації залишається робити Пєскову? Тільки й залишається, що заявити: «А мій тато теж так уміє!»

Так, до речі! 105 років тому було створено найогиднішу і найжахливішу організацію за всю історію людства — ЧК. З неї потім виросли всі ці ГПУ-НКВС-КДБ-ФСБ. І їх правонаступництво навіть доводити не треба. Досить сьогодні зайти в будь-який кабінет на Луб'янці: там завжди ви побачите або портрет, або бюстик Дзержинського. З цього приводу виступив путін і закликав усіх активніше ловити шпигунів, диверсантів і зрадників. Я думаю, не треба мати багату уяву, щоб уявити, що буде за цим його закликом: фактично путін дав старт масовим репресіям (якщо ще хтось не зрозумів, що вони вже почалися)".

Завжди важливо розуміти, пише Кох, де перебуває росія за шкалою репресивності режиму і яка жорсткість тієї диктатури, яку вибудував путін.

«У зв'язку з цим у «Фейсбуці» адвокат Максим Ніконов нагадав досить відому історію про суддю Лотара Крейссіга. Бувши суддею, той у 1940 році не тільки виступив проти нацистської програми «евтаназії», заборонивши на своїй «ділянці» психіатричним установам і будинкам для людей похилого віку видавати їхніх підопічних до концтаборів та написавши критичний лист на адресу міністра юстиції, а й ініціював розгляд проти обергрупенфюрера Боулера, відповідального за цю програму.

Після цього міністр юстиції викликав Крейссіга і поклав перед ним як «аргумент» особистий лист Гітлера, на основі якого реалізовувалася програма. Крейссіг відповів: «Слово фюрера не створює права». І продовжив стояти на своєму. І ні, суддю після цього не відправили ні в катівні, ні в концтабір — наслідком такої принциповості тоді стала лише дострокова відставка. Крейссіг дожив до 87 років і помер у 1986 році.

Як це контрастує з нинішнім станом справ у росії! Голова Комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і держбудівництва Андрій Клішас зовсім недавно заявив: «Я не розумію, чому вас так цікавить, чи є указ, який припинив дію часткової мобілізації? … Мобілізація як призов громадян на військову службу завершена. Президент поставив у цьому питанні крапку. Сила слова президента — вища за указ…»

Ось і вирішуйте, де зараз росія… Здається мені, що вона вже обігнала гітлерівську Німеччину за ступенем безмежності влади «фюрера»… Утім російські фашисти типу Дугіна саме цього і хотіли. І вони це отримали. Залишається тільки зрозуміти, чи хотіли цього інші росіяни. Утім, цього ми вже ніколи не дізнаємося: «народ — мовчить»…

Це вже не наша біда. Набагато важливіше інше: днями міністр оборони України Резніков заявив під час телемарафону: ««Американський ВПК уже працює. Уже відбулися замовлення, і не тільки в США, а й у Німеччині, Франції, Словаччині, Чехії, Румунії та інших країнах. На наступний рік у мене вже укладено багато контрактів на постачання нам необхідної і зброї, і амуніції до неї. Україна наступного року буде щомісяця отримувати необхідну зброю та амуніцію». Тобто справді пауза в постачанні Україні важкого озброєння викликана не якимись страхами Заходу щодо «ескалації конфлікту», а суто технічними проблемами, пов'язаними з необхідністю запустити військове виробництво. І, ніби підтверджуючи слова Резнікова, CNN повідомив, що вже в наступній партії американської допомоги будуть ЗРК Patriot і високоточні, так звані «розумні» бомби. І чекають цю партію буквально наступного тижня.

Тож Дід Мороз все-таки отримав наші записочки. А інакше й бути не могло! Адже справа наша — права. Ворог буде розбитий. І перемога буде за нами".

Читайте також: «путін більше не альфа-самець, що роз’їжджає без сорочки на коні», — журналіст

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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