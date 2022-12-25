Різдво Христове: добрі вітання у листівках, прозі та віршах

Різдво Христове — одне з найулюбленіших свят в Україні та у всьому світі. Його відзначають віряни, які дотримуються григоріанського календаря.

У це світле свято прийнято збиратися разом всією сім'єю, дарувати один одному подарунки, бажати миру, добра, радості.

В Україні 25 грудня 2022 року — 305-й день війни. Але російські варвари не заберуть в українців свято. Ми вітатимемо один одного з Різдвом, молитимемося за наших воїнів та перемогу України.

«ФАКТИ» зібрали теплі привітання та яскраві листівки, які можна надіслати рідним та друзям у цей світлий день.

Хай Різдво Христове лине

Через гори й полонини.

Ранок хай стає світлішим,

Хай небажане полишить.

Хай веселим настрій буде

Хай щастить завжди і всюди.

Хай теплом душа нап’ється.

Легко хай усе вдається!

С Рождеством вас поздравляем,

Счастья, радости желаем.

Мира, света, теплоты…

Пусть сбываются мечты!

Пусть Господь хранит от бед,

От невзгод, и от ненастья…

Ангел с неба даст совет

И наполнит сердце счастьем!

Зажглась звезда добра и волшебства —

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

***

Добрі колядки вам радість несуть,

Смуток та сум назавжди заберуть,

Щоб у Різдво вам Господь сили дав,

Та від негод у житті захищав,

Щоб у родині був спокій та лад,

Ніжна любов, та добра зорепад!

***

Привітаю вас сьогодні

Від душі з святим Різдвом,

Благодать нехай Господня

Вас накриє рукавом.



Хай від болю, сліз і смутку

Хоронять вас небеса,

Зірка славна Віфлеємська

Хай дарує чудеса.

Віфлеємська зірка ясна

Запалила небосхил.

Я з Різдвом вітаю щиро

І бажаю білих крил.

Хай несуть до щастя віра,

Розуміння і любов.

Відкривайте світ прекрасний

З кожним роком знов і знов.

Благ земних я вам бажаю

І прихильності небес,

Біди хай вас не зламають,

Досить буде хай чудес.







Нагадаємо, в Україні довгий час відзначали Різдво 7 січня. Цього року Православна церква України дозволила своїм парафіям самим обирати, коли проводитиме різдвяне богослужіння — 25 грудня чи 7 січня. А наступного року Україна може перейти на новий церковний календар. Тоді Різдво відзначатиметься 25 грудня, а Новий рік, як і належить, наступатиме після Різдва Христового.

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