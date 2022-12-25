Різдво Христове: добрі вітання у листівках, прозі та віршах
Різдво Христове — одне з найулюбленіших свят в Україні та у всьому світі. Його відзначають віряни, які дотримуються григоріанського календаря.
У це світле свято прийнято збиратися разом всією сім'єю, дарувати один одному подарунки, бажати миру, добра, радості.
В Україні 25 грудня 2022 року — 305-й день війни. Але російські варвари не заберуть в українців свято. Ми вітатимемо один одного з Різдвом, молитимемося за наших воїнів та перемогу України.
«ФАКТИ» зібрали теплі привітання та яскраві листівки, які можна надіслати рідним та друзям у цей світлий день.
Хай Різдво Христове лине
Через гори й полонини.
Ранок хай стає світлішим,
Хай небажане полишить.
Хай веселим настрій буде
Хай щастить завжди і всюди.
Хай теплом душа нап’ється.
Легко хай усе вдається!
С Рождеством вас поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Мира, света, теплоты…
Пусть сбываются мечты!
Пусть Господь хранит от бед,
От невзгод, и от ненастья…
Ангел с неба даст совет
И наполнит сердце счастьем!
Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
***
Добрі колядки вам радість несуть,
Смуток та сум назавжди заберуть,
Щоб у Різдво вам Господь сили дав,
Та від негод у житті захищав,
Щоб у родині був спокій та лад,
Ніжна любов, та добра зорепад!
***
Привітаю вас сьогодні
Від душі з святим Різдвом,
Благодать нехай Господня
Вас накриє рукавом.
Хай від болю, сліз і смутку
Хоронять вас небеса,
Зірка славна Віфлеємська
Хай дарує чудеса.
Віфлеємська зірка ясна
Запалила небосхил.
Я з Різдвом вітаю щиро
І бажаю білих крил.
Хай несуть до щастя віра,
Розуміння і любов.
Відкривайте світ прекрасний
З кожним роком знов і знов.
Благ земних я вам бажаю
І прихильності небес,
Біди хай вас не зламають,
Досить буде хай чудес.
Нагадаємо, в Україні довгий час відзначали Різдво 7 січня. Цього року Православна церква України дозволила своїм парафіям самим обирати, коли проводитиме різдвяне богослужіння — 25 грудня чи 7 січня. А наступного року Україна може перейти на новий церковний календар. Тоді Різдво відзначатиметься 25 грудня, а Новий рік, як і належить, наступатиме після Різдва Христового.229
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