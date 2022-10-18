«Нам терміново потрібні танки, до настання зими»: експосол України в Німеччині

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник, як ніхто інший, сформував дискурс про війну в нашій країні. В інтерв’ю місцевому виданню він розповів, чому розчарувався в німецькому уряді.

«Я дуже розчарований тим, що уряд Німеччини вагається, і, на жаль, змушений це констатувати й сьогодні, — сказав експосол. — Формальні причини федерального уряду добре відомі: перший фальшивий аргумент полягає в тому, що Німеччина не хоче йти одна на танках. Друга причина, яка мені здається більш правдоподібною, полягає в тому, що вони не хочуть більше провокувати росію. Ми досі не можемо зрозуміти цю логіку за старими шаблонами мислення. Після всього, що сталося в Україні, цієї неймовірної жорстокості та невимовних звірств проти мирного населення. Чому постачання танків Leopard раптом має перетнути червону лінію? Путіну не потрібні провокації, він діє за внутрішнім переконанням, а потім будує свій власний світ. І саме тому німецькі аргументи є для нас не переконливими, а штучними. Нам терміново потрібні бойові танки, до настання зими. Не тільки на сході України, де ми зараз стрімко просуваємося, а й на півдні, щоб швидше звільнити Херсон та інші окуповані території».

Мельник пояснює: останні соціологічні опитування свідчать, що більшість населення Німеччини виступає за надання більшої кількості важких систем озброєнь та енергійнішу підтримку України.

«Це означає, що канцлер не ризикує викликати невдоволення народу, якщо він передасть цю зброю. Ми показали, що українці здатні швидко звільняти окуповані території. Це має стати для федерального канцлера стимулом або подальшим заохоченням робити більше, ніж просто чекати і спостерігати».

Нагадаємо, нещодавно Андрій Мельник недипломатично «послав» німецького політолога через фразу про росію.

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