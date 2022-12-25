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Україна

Втрати ворога перевищили 102 тисячі осіб, — Генштаб ЗСУ

10:20 25 грудня 2022
потери

Українські військові продовжують відбивати атаки російських загарбників. Окупанти зазнають втрат, знищується їхня військова техніка. Минулої бойової доби підрозділи Сил оборони ліквідували 620 російських солдатів.

За даними Генштабу, загальні втрати росіян після 24 лютого становили 102 400 військових. Також було знищено:

- танків — 3011 (+5) од.,
- бойових броньованих машин — 6010 (+16) од.,
- артилерійських систем — 1991 (+3) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 4635 (+8) од.

Українці дякують своїм захисникам за такі значні цифри.

Також у Генштабі показали, як українські воїни відзначали Різдво на передовій.


«ФАКТИ» повідомляли, що сьогодні вночі у Курській області на військовому аеродромі росіян чули звуки вибухів.

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