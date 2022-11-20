З росії втікла чергова близька довірена особа президента володимира путіна: його колишній масажист, який нібито знав найінтимніші таємниці диктатора-вбивці, виїхав до Білорусі. А через чотири дні загинув його син (вже давно не секрет, що родичів деяких наближених до путіна осіб фактично тримають у заручниках). Про загадковий випадок пише британська Daily Mail.

Згідно з повідомленням, Костянтин Голощапов, відомий на прізвисько «масажист путіна», у червні поїхав на автомобілі BMW свого сина через російський кордон до білорусі і більше не повернувся. Існує фотографія, яка нібито документує перетин кордону, на якій Голощапов, очевидно, робить вульгарний жест у бік камери.

Згідно з повідомленням, довірена особа путіна втік, оскільки отримав інформацію про те, що на його компанії готується рейд — за звинуваченням у розкраданні коштів. Хоча випадок стався кілька місяців тому, про нього лише зараз дізналися російські газети. Через кілька днів після втечі 67-річного чоловіка його син, Дмитро Голощапов, був знайдений мертвим. Обставини його загибелі не встановлені. Однак, 29-річний олігарх, як кажуть, був причетний до ділових операцій свого батька, які розслідувалися після його втечі.

Костянтин Голощапов, як стверджується, знає «багато найбільш особистих таємниць путіна», згідно з повідомленням Daily Mail. Газета стверджує, що дізналася від колишнього західного дипломата в москві, що «масажист путіна» вже давно є однією з ключових фігур у найближчому оточенні Путіна.

Кажуть, що він познайомився з путіним у ранньому віці на заняттях бойовими мистецтвами і пізніше допомагав йому як масажист полегшити страшні болі в спині. З того часу вони тісно пов'язані між собою. Кажуть, що Голощапов також працював з путіним у російській спецслужбі — путін тоді як агент, Голощапов як інформатор. З роками Голощапов став мільярдером, ймовірно, також завдяки своїм тісним зв'язкам з Кремлем. Повідомляється, що він був будівельним підрядником і займався торгівлею металом. Де зараз перебуває 67-річний чоловік, який нібито так багато знає про російського президента, невідомо. Кажуть, що він має грецький і хорватський паспорти, а також нерухомість у Фінляндії, Італії та Хорватії.

Загибель його сина Дмитра — не перша загадкова смерть російських олігархів з початку війни в Україні. Список вже довгий…

Тим часом в Німеччині проводять обшуки в маєтках, банках та на яхтах російського олігарха Алішера Усманова, якого підозрюють у відмиванні мільйонів доларів.

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