Над Україною нависла небезпека: астролог розповів, які міста краще залишити

Астролог Влад Росс розповів, що наразі нависла серйозна небезпека для великих міст України. За його словами, з мегаполісів краще на якийсь час виїхати.



«Я давно говорив, що треба залишити найбільші міста, оскільки проблема з опаленням зберігається. Небезпека нависла над Києвом, Дніпром, Харковом, Запоріжжям», — сказав він в інтерв'ю УНІАН.



За його словами, складною буде також ситуація в Одесі та у Львові.



Рос вважає, що незважаючи на удари по українських містах, наприкінці зими ситуація трохи стабілізується. Водночас окупанти вже не завдаватимуть ударів по енергосистемі нашої країни. І допоможе у цьому система Patriot.



Він додав, що повного блекауту не буде, але проблема опалення буде зберігатися. Тому астролог рекомендує залишити великі міста та пересидіти зиму в іншому місці.



За словами Роса, загроза нападу на Київ зберігається. Черговий напад на столицю можливий у лютому 2023 року.



Астролог також заявив, що 22 грудня 2022 року сталася ключова подія для України. У цей день президент Зеленський виголосив дуже сильну промову в Конгресі США. Це вже крок до нашої повноцінної перемоги.



«22 грудня 2022 року Україна вже перемогла у війні. путін записав звернення до свого народу в цю дату. Як і говорила Ванга, „двійками“ все почнеться й ними все закінчиться. Вже цього року. Не сумнівайтеся, що наша перемога вже оформлена. 45 мільярдів доларів вкладено у нашу перемогу, і Зеленський їх зараз привіз з Вашингтона», — сказав Росс.



Він додав, що у президента Зеленського все буде чудово, як і у всіх українців.



Нагадаємо, астролог Анна Єфремова вважає, що війна в Україні триватиме й в наступному році, а навесні 2023 року буде вже видно позитивні результати закінчення битв для України.

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