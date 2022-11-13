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Гороскоп

Повинен піти у прірву: відомий астролог розповів, що чекає на путівку найближчим часом

18:40 13 листопада 2022
володимир путін

президент росії володимир путін, що перетворився на жовчного старого, має катастрофічно низькі шанси вижити, і про це йдеться в древньому пророцтві. Таку заяву в інтерв'ю «Апострофу» зробив астролог Влад Росс.

За його словами, це пророцтво можна трактувати як утоплення чи смерть під завалами.

«Або він потоне, або у своєму лабіринті загрузне, може, ракетою його бункер зруйнують. Коротше, він піде на дно», — пояснив Росс.

При цьому він вважає, що у випадку, якщо господареві Кремля пощастить вижити, можливим притулком для нього після втечі з росії може стати Тибет.

«Я давно говорив, що це його останній соляр, у нього „будинок могили“ відкривається, у нього виражений „будинок смерті“ та „будинок вбивства“. Шанси вижити у нього — 1%. Але для цього йому потрібно створити собі двійника, щоб його вбили, а самому зробити пластичну операцію і їхати до Китаю кудись або до Тибету, щоб його там не знайшли», — додав астролог.

Нагадаємо, раніше він зробив кілька прогнозів щодо можливості завершення військових дій в Україні під час саміту «Великої двадцятки» на Балі. При цьому українські військові не виключають, що саме в цей час путін може віддати наказ про новий масований ракетний удар по території нашої країни.

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