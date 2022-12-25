Нестача боєприпасів: британська військова розвідка пояснила, чому росія не може перейти в наступ

Дефіцит боєприпасів в армії рф, ймовірно, є основним фактором, що обмежує наступальні операції, оцінює британське міністерство оборони в щоденній розвідувальній доповіді. Раніше на проблему звернули увагу і в Держдепартаменті США.

«З жовтня росія збільшила свої сили в Україні на десятки тисяч резервістів. Попри пом'якшення нагальних кадрових проблем, нестача боєприпасів, ймовірно, залишатиметься ключовим фактором, що обмежує російські наступальні операції, — повідомили у міністерстві. — росії навряд чи вдалося збільшити свої запаси артилерійських снарядів».

Міністерство також вважає, що «обмежена доступність крилатих ракет» є ймовірною причиною обмеження російських ракетних атак на українську критичну інфраструктуру до однієї атаки на тиждень.

«Також малоймовірно, що росія встигла збільшити свої запаси артилерійських снарядів достатньою мірою для проведення широкомасштабних наступальних операцій».

У висновку автори доповіді оцінюють, що «слабкість нинішньої російської оперативної моделі полягає в тому, що навіть просто підтримання оборонних операцій уздовж довгої лінії фронту вимагає значних щоденних втрат ракет і снарядів».

Раніше британські аналітики пояснили, чому провалився план путіна захопити Україну за 10 днів.

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