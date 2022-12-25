«Потрібно повернутися до реальності»: у Зеленського відповіли на заяви путіна про причини війни

Президент росії володимир путін, якому не вдалося підкорити Україну ні за три дні, ні за 8 років та 305 днів масштабних боїв, має тверезо оцінити реальність й припинити нести марення. Про це у Twitter пише радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.





Подоляк нагадав, що слова путіна про те, що Україна винна у тому, що росія на неї напала, звучать дико. А суд над кремлівськими військовими злочинцями невідворотний.



«путину треба повернутися до реальності. росія одноосібно напала на Україну й вбиває її громадян. Інших „країн, мотивів, геополітики“ немає. росія не хоче переговорів, але намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому ми переходимо до трибуналу», — написав радник глави ОП.



Як відомо, володимир путін 25 грудня видав черговий потік «думок» щодо того, що росія начебто завжди прагнула вирішувати конфлікти дипломатичним шляхом. Проте Україна та Захід зробили все для того, щоб розпочати війну, бо «влаштували держпереворот», «проводили жорстокі дії військового характеру» на окупованій росією частині Донбасу та «намагалися розтягнути історичну росію».

кремль нібито завжди прагнув переговорів. Російський диктатор без сорому совісті у всіх гріхах звинуватив Київ, який не відповідає «взаємністю» «старшому брату».

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