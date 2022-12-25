Частина роботодавців планує платити більше працівникам у 2023 році: що відомо

Тема працевлаштування в Україні завжди одна з найактуальніших. Як відомо, через війну тисячі людей втратили роботу, заробітки багатьох суттєво зменшилися. Але бізнес збирається розвиватися та виходити з кризи.



Вже у 2023 році більшість роботодавців в Україні планують збільшувати свої команди та платити працівникам вищі зарплати, пише budni.rabota.

Як свідчать дані дослідження, проведеного аналітиками сайту пошуку роботи rabota.ua, 58,2% роботодавців запланували на наступний рік підвищення зарплат для своїх працівників.



60% опитаних роботодавців запланували нарощування своїх команд, 16% прогнозують їхнє скорочення. 23,6% вирішили залишити все як є.



На думку роботодавців, які планують розширення бізнесу, головною перешкодою може стати нестача кваліфікованих кадрів та завищені вимоги претендентів на оплату праці.



Дані опитування показали, що більшість роботодавців в Україні мають намір підняти зарплату своїм співробітникам. Втім, суттєво більш ніж на 20% готові збільшити оплату праці лише на 3,7% опитаних. Водночас 41,8% роботодавців вирішили залишити розмір зарплати для своїх команд без змін.

Нагадаємо, в Україні збираються змінити правила нарахування допомоги з безробіття.

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