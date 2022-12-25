У Херсонській області ЗСУ вдарили по штабу росіян, поранено близько 70 окупантів, — Генштаб

Протягом доби російські загарбники продовжували завдавати удари по території України.

На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції Сил оборони у районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області, повідомили у Генштабі.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільховатка Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямах росіяни обстріляли понад 25 населених пунктів. А на Бахмутському та Авдіївському напрямках понад 20 населених пунктів були під вогнем супротивника.

На Запорізькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли в районі Гуляйполя, Червоного, Степового, Малих Щербаків, Щербаків та Чарівного Запорізької області, а також Нікополя — Дніпропетровської.

За даними Генштабу, російські загарбники з метою залякування продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах уздовж правого берега річки Дніпро. Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Берислав Херсонської області.

Також на Херсонському напрямку від обстрілів постраждала громадянська інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове та Велетенське. Є постраждалі серед мирних мешканців.

Сили оборони у Донецькій області знищили 4 самохідні артилерійські установки 2С7 «Півонія». У районі Забариного Херсонської області вражений штаб росіян, де проводилася нарада офіцерів південного військового округу збройних сил росії. В результаті — до 70 військовослужбовців отримали поранення. Число загиблих уточнюється.



Нагадаємо, за минулу бойову добу підрозділи Сил оборони ліквідували 620 російських солдатів. Загальні втрати росіян після 24 лютого становили 102 400 військових.

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