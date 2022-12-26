«Реінкарнація існує»: дочка Мухаммеда Алі «підірвала» мережу фотографією онука легендарного боксера

Лейла Алі, дочка легендарного боксера Мухаммеда Алі, чемпіонський пояс якого продали за 6 млн доларів, поділилася свіжими сімейними фотографіями з 14-річним сином Конвеєм Кертісом Мухаммедом.

«Я вражена тим, наскільки мій хлопчик схожий на мого батька… ну і зовсім трохи є від мого чоловіка (з 2007 року Лейла одружена з колишньою зіркою Національної футбольної ліги Кертісом Конвеєм. — Авт.)», — написала жінка на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши кілька фото.

Фанати боксу були вражені від побаченого. «Реінкарнація існує», «Він схожий на Мухаммеда Алі, коли той був підлітком!» «Вау, точно бачу подібність», — писали вболівальники в коментарях.

Додамо, що Мухаммед Алі, який помер у червні 2016 року, був одружений чотири рази, у нього залишилося дев'ять дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що онук Мухаммеда Алі здобув сьому поспіль перемогу на професійному рингу.

459

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram