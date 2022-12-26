«Велком! Якраз встигнете на черговий обстріл!»: новорічна мрія Ані Лорак викликала хвилю критики у соцмережі

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно назвала війну в Україні хаосом, перемогти який зможе лише кохання, розповіла про свою новорічну мрію і нарвалася на критику через свою позицію щодо російської агресії.

«Як було б чудово зібрати всю мою сім'ю разом знову. Мої найкращі побажання та любов кожному!» — написала в Instagram артистка, яка давно переїхала до росії.

Під цим постом, поряд із коментарями захоплених шанувальників, було чимало критичних. Українці нагадували Лорак про війну та розповідали, що зараз відбувається у містах, по яких завдають ударів російські військові.

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак брала участь у записі новорічного концерту у російській столиці з піснею «Лабіринт».

Фото зі сторінки Ані Лорак у соцмережах

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