38.56 / 39.49 40.45 / 41.47
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Шахраї в Україні навчилися заробляти на проблемах із мобільним зв'язком: як не потрапити у пастку

14:01 26 грудня 2022
Телефон

Через атаки російських військових на критичну інфраструктуру, в Україні виникають проблеми не лише зі світлом, а й зі зв'язком.

У Центрі протидії дезінформації громадян застерегли, що шахраї, користуючись нагодою, винайшли нову «схему» для виманювання грошей.

«Останнім часом внаслідок відключення електроенергії послаблюється чи зовсім зникає сигнал мобільного зв'язку, чим користуються злочинці. Шахраї, представляючись співробітником мобільної компанії, розповідають, що перемикатимуть на іншу „вишку“, щоб під час відключень у вас був стабільний зв'язок. Після цього на телефон „жертви“ приходить код, цифри якого просять назвати, після чого шахраї отримують доступ до мобільних додатків банків, соцмереж тощо», — йдеться у повідомленні.

Громадян попередили, щоб вони у жодному разі не передавали особисті дані, коди підтверджень підозрілим особам.

По допомогу потрібно звертатися самостійно лише на гарячі лінії своїх операторів:

  • Київстар — 466;
  • Vodafone — 111;
  • Lifecell — 5433.

Нагадаємо, що у випадку зникнення зв'язку громадянам радять скористатися внутрішнім роумінгом — переключитися на мережу інших мобільних операторів.

Фото Pixabay

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші та паспорт

Гроші скоро прийдуть: пенсіонерам повідомили приємну новину

Син рамзана кадирова Алі

«Яка ганьба»: у мережі висміяли переможний дебют кадирова-молодшого в ММА (відео)

ЗСУ

Закон є єдиним для всіх: чи можуть мобілізувати тих, хто не проходив строкову службу

Ані Лорак

«Велком! Якраз встигнете на черговий обстріл!»: новорічна мрія Ані Лорак викликала хвилю критики у соцмережі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту