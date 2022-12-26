Шахраї в Україні навчилися заробляти на проблемах із мобільним зв'язком: як не потрапити у пастку

Через атаки російських військових на критичну інфраструктуру, в Україні виникають проблеми не лише зі світлом, а й зі зв'язком.

У Центрі протидії дезінформації громадян застерегли, що шахраї, користуючись нагодою, винайшли нову «схему» для виманювання грошей.

«Останнім часом внаслідок відключення електроенергії послаблюється чи зовсім зникає сигнал мобільного зв'язку, чим користуються злочинці. Шахраї, представляючись співробітником мобільної компанії, розповідають, що перемикатимуть на іншу „вишку“, щоб під час відключень у вас був стабільний зв'язок. Після цього на телефон „жертви“ приходить код, цифри якого просять назвати, після чого шахраї отримують доступ до мобільних додатків банків, соцмереж тощо», — йдеться у повідомленні.

Громадян попередили, щоб вони у жодному разі не передавали особисті дані, коди підтверджень підозрілим особам.

По допомогу потрібно звертатися самостійно лише на гарячі лінії своїх операторів:

Київстар — 466;

Vodafone — 111;

Lifecell — 5433.

Нагадаємо, що у випадку зникнення зв'язку громадянам радять скористатися внутрішнім роумінгом — переключитися на мережу інших мобільних операторів.

Фото Pixabay

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