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Електрики на всіх, як і раніше, не вистачає: в «Укренерго» повідомили, де будуть екстрені відключення 26 грудня

12:54 26 грудня 2022
Лампа розжарювання

У понеділок, 26 грудня, в кількох регіонах України тривають екстренні відключення електроенергії.

Як повідомляють в «Укренерго», дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим. Також наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж масованими атаками росіян.

«Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у Києві. На об’єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже дев'яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу.

Раніше в компанії YASNO зазначали, що після російських ракетних атак 19 грудня світло було лише у 20 відсотків киян. Наразі невідомо, коли місто може повернутися до стабілізаційних графіків віключень.

Фото Pixabay

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