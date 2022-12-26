Посли G7 поставили президента Володимира Зеленського перед вибором — ветувати закон 5655, який урізає повноваження громад, або стати на бік авторів закону, яким проштовхується велика корупційна схема. Таку думку оприлюднив екснардеп Олександр Черненко на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи заяву послів «Великої сімки».



У своїй заяві посли G7 наголосили, що під час реалізації реформи містобудування важливо зберегти повноваження місцевих громад. На думку екснардепа Олександра Черненка, таким чином посли країн «Великої сімки» показали несприйняття закону 5655, який суттєво урізає права місцевого самоврядування.

«Коли посли країн „Великої сімки“ після зустрічі з віцепрем'єр-міністром — міністром розвитку громад Олександром Кубраковим та віцепрем'єр-міністром — Мінцифри Михайлом Федоровим заводять мову про необхідність зберегти повноваження громад, в перекладі з дипломатичної це означає, що G7 зовсім не у захваті від „містоґвалтівного“ закону 5655. Саме цей закон зараз лежить у президента на столі, чекаючи ухвалення або вето», — вважає Черненко.

За словами Олександра Черненка, після заяви послів G7 президент Володимир Зеленський опинився перед вибором.

«Перше — це врахувати позицію міжнародних партнерів, підтримати звернення Асоціації міст України про застосування права вето до 5655 та петицію громадян України, яка набрала необхідних 25 000 голосів в першу добу голосування. Або ж друге: стати на бік авторів законопроєкту 5655, яким проштовхується велика корупційна схема», — написав Черненко.

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