Настя Каменських без каблучки підігріла чутки про розлучення з Потапом

Популярна співачка Настя Каменських спровокувала чутки про розлучення з Потапом, які виникли ще після її повернення в Україну. Тоді в інтерв’ю на ТБ артистка намагалася оминати тему чоловіка. А зараз Настя вперше опублікувала різдвяне фото без нього.

Каменських сфотографувалася біля ялинки та опублікувала чуттєвий пост-привітання в Інстаграм.

«Знаю, що цьогорічні свята зовсім не відчуваються, як раніше. Знаю, що кожен українець зараз чекає тільки на Перемогу. Але також знаю, що кожен з нас та вся Україна на шляху до неймовірних змін. Я бажаю Божого благословіння кожному українцю, але особливо нашим незламним воїнам, які борються щосили, щоб добро нарешті перемогло зло. Нехай мир настане в серці кожного та у нашій рідній Україні», — написала Настя.

Але не слова привернули увагу прихильників. Вони помітили, що на руці співачки немає каблучки. В мережі знову обговорюють можливе розлучення зіркової пари.

«Куди подівся Потап?», — питають фоловери.

Про особисте життя Потапа й Насті багато пліткують. Проте артисти не коментують особисте життя. Каменських лише нещодавно вкотре спростувала чутки про чергову вагітність. Як тільки Настя трохи набирає вагу, одразу ж пишуть про поповнення в родині.

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