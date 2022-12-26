«Косили» під волонтерів: депутат Чернігівської міськради заробляв на ухилянтах (фото)

Якщо у Києві та на Волині СБУ затримала депутата забороненої партії ОПЗЖ та керівника філії столичного банку, які пропонували «послугу» з виїзду чоловіків призовного віку за кордон, то на Чернігівщині організацією нелегального трафіку займалися місцеві комерсанти, які пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу під виглядом волонтерів.

Як повідомили у Службі безпеки, вартість такої «послуги» становила від 5 тисячі доларів — сума залежала від терміновості виїзду і фінансових можливостей клієнтів.

Фото СБУ

«Щоб реалізувати схему, ділки оформлювали ухилянтів до лав однієї з місцевих благодійних організацій, яку очолює депутат Чернігівської міської ради. Потім інформацію про фіктивних «волонтерів» подавали до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури для внесення відповідних даних до електронної системи «Шлях», — зазначили у СБУ та додали, що завдяки оперативному реагуванню вдалося запобігти втечі за кордон до 10 ухилянтів.

Фото СБУ

Під час обшуків за місцями проживань і роботи фігурантів правоохоронці виявили десятки тисяч доларів, комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності; печатки громадської організації, яку використовували для підробки документів.

Фото СБУ

Крім цього у зловмисників вилучено два автомати Калашникова та набої різного калібру.

Фігурантам повідомили про підозру за ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що від учора українські та угорські прикордонники шукають у горах молодиків, які намагалися незаконно перейти кордон з Угорщиною. Двом це вдалося — їх затримали вже на угорській стороні, а чотирьох ще шукають.

Фото СБУ

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