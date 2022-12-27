ЗСУ точковим ударом знищили 15 співробітників ФСБ та сто «чмобиків» під Запоріжжям, — Генштаб

Протягом минулої доби, 26 грудня, підрозділи Сил оборони України відбили запеклі атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині, яка нині залишається найскладнішим оперативним напрямком російсько-української війни. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За отриманими оперативними даними, попри провали наступальних операцій військово-політичне керівництво рф все ще ставить завдання до кінця 2022 року вийти на кордони Донецької області. Тож протягом дня на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдав вогневого ураження по районах понад 25 населених пунктів — Білогорівці, Бахмуту, Кліщіївці, Водяному, Первомайському, Мар’їнці та інших.

На сусідніх же Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював райони мирних населених пунктів з танків, ствольної та реактивної артилерії.

На Запорізькому напрямку з мінометів та ствольної артилерії окупанти обстріляли райони Темирівки, Ольгівського, Полтавки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Плавнів.

Проте вже отримано підтвердження результативності удару ЗСУ по зосередженню живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області 25 грудня. Втрати противника склали там до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них — 15 співробітників ФСБ.

Минулої ж доби підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, раніше в Генштабі підтвердили завдання результативного удару по району зосередження живої сили ворога біля Половинкиного Старобільського району Луганської області 24 грудня, а також на тимчасово зайнятій ворогом території Херсонської області 25 грудня.

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