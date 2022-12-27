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Суспільство та люди

Ситуація вкрай складна: названо антирекордні цифри щодо безробітних українців

13:50 27 грудня 2022
безробіття

Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк у Telegram навів сумну статистику щодо тих українців, які залишились без роботи.

«Новий антирекорд, станом на 26 грудня це 191 тисяча осіб. Ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було. Для розуміння місяць тому, 24 листопада було 223 тисячі, тобто падіння за місяць більше 30 тисяч осіб. Ні, це не свідчить, що у нас різко все стало чудово в країні з роботою. Просто вплинули три фактори:

  • виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів,
  • баланс виїзду закордон з жовтня знову негативний. Більше людей виїжджає.
  • чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з військкомату. Тому зараз 77% зареєстрованих безробітних це жінки".

До слова, фактична кількість безробітних в Україні становить 2,6 млн осіб. Кілька тижнів тому у ефірі телемарафону заступниця міністра економіки Тетяна Бережна повідомила, що на 2023 рік прогнозують понад 2,8 мільйони безробітних осіб. Для тих, хто шукає роботу, є 27 тисяч вакансій у Державній службі зайнятості.

Мінімальний розмір виплати допомоги по безробіттю становить 1800 гривень для застрахованих осіб та 1 000 гривень — без урахування страхового стажу.

Нагадаємо, що портал budni.rabota. опублікував дослідження, за якими у 2023 році більшість роботодавців в Україні планують збільшувати свої команди та платити працівникам вищі зарплати.

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