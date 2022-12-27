Грошей на пенсії у грудні виділили більше: що відомо
У грудні в Україні на пенсійні виплати направлено 51,4 млрд. гривень. Це на 500 млн більше, ніж минулого місяця,повідомили у Пенсійному фонді України.
У ПФ уточнили, що суму в 41,8 млрд гривень профінансовано через уповноважені банки, а 9,6 млрд надійшло для виплат до «Укрпошти».
«Фінансування пенсій за грудень завершено. На пенсійні виплати направлено 51,4 млрд грн, у тому числі 9,6 млрд грн — через АТ „Укрпошта“, 41,8 млрд грн — через уповноважені банки» , — повідомили у ПФУ.
Збільшення фінансування пов'язане з:
- підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — з 2027 до 2093 гривень;
- встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) віком до 70 років;
- зміною показника середньої заробітної плати, що застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Раніше ми писали про те, що частина роботодавців має намір у 2023 році підвищити зарплату своїм співробітникам.
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