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Повернувся з відрядження та застав дружину в компанії іншого: під Рівним чоловік вбив сусіда

9:45 27 грудня 2022
Повернувся з відрядження та застав дружину в компанії іншого: під Рівним чоловік вбив сусіда

У Рівненському районі, де раніше ревнивий турок вбив українку, 45-річний чоловік жорстоко помстився 69-річному «залицяльнику» до своєї дружини.

Про обставини смертельних любовних «розбірок» розповіли у обласному управлінні поліції.

Згідно з матеріалами справи. 2 грудня житель села Великі Межиричі повернувся із відрядження та у пошуках дружини прийшов до 69-річного сусіда, з яким та часто випивала. Вочевидь, те, що здогадка справдилася, неабияк розлютила рівнянина. Тож ревнивець кілька разів вдарив суперника по голові. Наступний удар, зі слів зловмисника, він хотів завдати нанести в груди суперника, але у темряві (через відсутність електроенергії) випадково вдарив у шию.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть чоловіка настала внаслідок перелому під’язикової кістки, щитовидного та персневидного хрящів, набряку гортані.

Тепер же 45-річному ревнивцю може загрожувати обмеження волі строком від 3 до 5 років або ж позбавлення волі на той самий строк — його дії кваліфікували як вбивство з необережності.

Нагадаємо, раніше під Тернополем чоловік убив товариша через татуювання. Як повідомили у прокуратурі, обвинувачений, ображаючи та провокуючи на бійку приятеля по чарці, кілька разів сам вдарив його у різні частини тіла. Завдані травми виявились смертельними.

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