Помре не власною смертю: астролог розповів, коли ліквідують путина

Російський диктатор володимир путін піде в засвіти у 2023 році.



Про це в інтерв'ю ТСН заявив астролог Влад Росс.

За його словами, путін не помре власною смертю, його ліквідують на замовлення, а виконає замовлення людина з близького оточення, його особистої охорони.

«Я думаю, що ліквідація володимира путіна, його знищення буде пов'язане з його найближчим оточенням. Знищить його людина, яка абсолютно нічого не означає, з фсо (федеральна служба охорони — ред.), якій заплатять дуже хороші гроші, щоб путіна не стало. Ну, а хто буде його знищувачем, всі ми розуміємо, це, звичайно, будуть Сполучені Штати Америки і зовнішня розвідка України. Теж буде загадкова смерть, як у Сталіна, ну відкинув ковзани і все, а хто це зробив, буде абсолютно незрозуміло», — сказав Росс.

За словами Росса, путін закінчує своє існування на 4-й стадії раку.

«Метастази вже пішли не лише з кишківника, де у нього почався рак, а й зачепили головний мозок, після чого він напав на Україну. Тільки цим можна пояснити напад на Україну», — резюмував він.

Нагадаємо, Росс раніше розповів, що зараз нависла серйозна небезпека для великих міст України. За його словами, з мегаполісів краще на якийсь час виїхати.

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