Шириться інформація, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу, що йде на південь від Кремінної на Сєвєродонецьк. Якщо врахувати, що дорогу на північ, на Сватове, вони вже контролюють, то виходить нерадісна для росіян картина: усі лінії постачання до Кремінної — перерізані. Якщо це так, то схоже Суровікіну скоро доведеться здавати Кремінну. Адже неможливо утримувати позиції без боєприпасів. Не кажучи вже про все інше — їжу, паливо, медицину тощо, пише у соцмережах колишній віце-прем'єр росії та економіст Альфред Кох.

«А ще приходять новини про нові вибухи на аеродромі в Енгельсі.

І тільки під Бахмутом усе так само, як і вчора.



путін дав коротке інтерв'ю кореспонденту телеканалу «россия-1» Павлу Зарубіну. Знову затягнув свою волинку про те, що нас змусили, братні народи, ми готові до переговорів тощо. Видав нову мету війни (він їх змінює як рукавички): тепер це — об'єднання російського народу. Типу: Захід весь час прагне нас роз'єднати, а ми все одно об'єднаємося.

Знову почав філософствувати і малювати нам великими мазками свою картину світу: західна гілка християнства, східна гілка християнства, іслам… Розповів про те, що Захід надто «матеріальний», натомість «ми» (хто це — його «ми»?) — «духовні» і тому не можемо собі дозволити бути цинічними…

Про високодуховні палаци, виноградники і гімнасток він не згадав, брехати не буду. Ця тема залишилася нерозкритою. Також тему багатомільйонних годинників, шикарних костюмів і взагалі всього одягу найкращих люксових брендів — він теж обійшов стороною. І тому коли я бачу як він одягнений, що носить і де живе, я весь час гостро цікавлюся його концепцією «духовності».

Втім, путінський жрець Мамони Гундяєв, що потопає в золоті, дає нам чітке уявлення про цю їхню концепцію «духовності». І воно настільки розходиться із загальноприйнятим, що навряд чи путіна і його оточення можна об'єднати з усіма іншими росіянами загальним парасольковим терміном «ми».

путін останнім часом так часто виступає, що вже можна скласти цілком чітке уявлення про його психологічний стан, вважає Кох. Якщо спробувати охарактеризувати його одним словом, то це «неадекватність».

«По-перше, мабуть, права газета WSJ, і він справді погано і тенденційно поінформований про реальну ситуацію на фронті і можливості російської армії. Інакше б він так не хвалився. Ці його обіцянки «поклацати» Patriot'и — вони можуть взятися тільки з брехливих доповідей його генералів про те, як вони «клацають» все підряд. Досить згадати вже неодноразово викриті розповіді Конашенкова та інших путінських військових про те, як вони «клацають» HIMARS'и.

По-друге, він неадекватно сприймає себе. Він чомусь думає, що росіяни вважають його таким собі бадьорим аскетом. Він упевнений, що Пєсков і Громов подбали про його імідж, і він уявляється народу якимось російським варіантом Фрідріха Великого, тобто короля-солдата, короля-скряги, який рахує кожен гульден у скарбниці і знає на ім'я всіх своїх офіцерів. Такий собі скромний трудяга, людина-оркестр і позбавлений сентиментів істинний патріот росії, що працює 24/7 на її благо.

Мені навіть важко собі уявити, що з ним станеться, коли він дізнається справжній стан справ. Але ж він його рано чи пізно дізнається. Не у себе в бункері, так на лаві підсудних. Утім, може, його наближені проламають йому череп до цього. І він піде в інший світ у щасливому невіданні щодо свого справжнього образу…"

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