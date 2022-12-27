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В рф мати власноруч задушила трьох дітей, так як «в них вселився диявол»

13:40 27 грудня 2022
жінка

Мешканка російського Єкатеринбурга задушила трьох своїх дітей через те, що «в них вселився диявол», повідомляє Telegram-канал Mash.

Вбиті — п'ятимісячна дівчинка та два хлопчики 10 та 15 років.

Мати-вбивця виявилася дочкою настоятельки монастиря. Напередодні трагедії її чоловік скаржився на «біса».

У сім'ї були проблеми фінансового характеру.

Глава сім'ї колись був начальником карного розшуку у Челябінську, вийшов на пенсію. У 2018 році товариші покликали його до Єкатеринбурга — обіцяли влаштувати в поліцію, але не склалося.

Чоловік постійно перебував у депресії, бо не міг знайти роботу та годувати родину. Їм довелося продати стару квартиру. Сім'я планувала взяти іпотеку, коли буде краще з грошима.

Минулими вихідними жінка вигнала чоловіка з дому й перестала відповідати на дзвінки рідних. Дітей ніхто більше не бачив.

Раніше у Німеччині мати вбила п'ятьох дітей через ревнощі до колишнього чоловіка.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Бережанах Тернопільської області мати виколола своєму дворічному сину око медичною голкою.

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