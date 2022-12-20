«Прагнемо, щоб Україна визнала білорусь окупованою»: заступник командира полку Кастуся Калиновського Вадим Кабанчук

Не викликає сумніву що на зустрічі двох диктаторів в Мінську путін завзято схиляє лукашенка до того, щоб білоруська армія взяла участь у війні росії проти України. Які настої, щодо цього панують серед військовослужбовців білорусі? «Ми добре знаємо про ці настрої, — заявив під час недавньої пресконференції в Києві заступник командира білоруського полку імені Кастуся Калиновського в складі ЗСУ Вадим Кабанчук. — Мізки десь 20% білоруських військовослужбовців промиті російською пропагандою. Решта, тобто 8 з 10 військових моєї країни не хочуть воювати в Україні. Якщо наступ білоруської армії на Україну все ж відбудеться, то закінчиться він швидко. Його результатом стане деморалізація білоруської армії, її розгром і перехід багатьох бійців на наш бік. Такий наступ стане початком неминучого кінця режиму лукашенка».

- Ми хотіли б, щоб України визнала білорусь окупованою росією, — заявив «ФАКТАМ» Вадим Кабанчук. — Подібний прецедент вже є: восени Україна визнала Ічкерію окупованою. Якщо і білорусь буде визнано окупованою, то не буде підстав вважати її союзницею російській федерації.

Вадим Кабанчук провів паралелі між білоруським полком Кастуся Калиновського та французькими, чехословацькими та іншими національними підрозділами з окупованих країн, сформованими під час Другої світової війни в складі армій антигітлерівської коаліції. «Після війни Їх країни не були притягнуті до відповідальності за співпрацю з гітлерівським режимом», — наголосив Вадим.

- Як було сформовано ваш полк?

- Ми створили його зразу ж після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Першими бійцями стали білоруські хлопців, які приїхали в Україні ще за часів Євромайдану та у 2020 році через репресії на батьківщині. Спочатку ми увійшли до складу територіальної оборони Києва. Десь через місяць вирішили сформувати окремий білоруський батальйон. Почали з роти, потім створили батальйон, увійшли до складу Збройних сил України. На сьогоднішній день наш підрозділ виріс до полку. Більша частина бійців — це білоруси, які приїхали до нас з країн Європейського союзу, куди свого часу вони були вимушені емігрувати.

Фото з сайту https://i.redd.it/: Бійці полку Кастуся Калиновського

- Зрозуміло, що путінські та лукашенківські спецслужби прагнуть увести до складу вашого полку свою агентуру. Що робите, аби запобігти цього?

- У нас запроваджена декілька ступенів перевірки. Багато для цього роблять кіберпартизани, які недавно об’єдналися з нашим полком. Вони мають базу (паспортні дані, фотографії) всього населення білорусі, адже їм вдалося зламати комп’ютерну систему МВС білорусі і викачали базу даних. Завдяки цьому ми можемо перевірити будь-якого громадянина та громадянку Республіки білорусь, включаючи лукашенка та членів його родини.

Про себе Вадим Кабанчук розповів «ФАКТАМ», що став учасником громадсько-політичного руху в 1996 році. Незабаром потрапив в тюрму — за участь в демонстраціях проти союзу росії та білорусі.

- Через певний час після виходу на свободу був змушений емігрувати за кордон, — продовжує Вадим. -Коли в 2014 році путінський режим розв’язав гібридну війну, я приїхав до України, вступив до лав Українського добровольчого корпусу.

Нагадаємо, білорус застеріг земляків від участі у війні на боці рф: «Ви готові приймати синів у поліетиленових пакетах?»

Фото в заголовку з сайту https://life.znaj.ua: Вадим Кабанчук

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