Дизель із Green Grey продає особисті речі та квартиру, щоб допомогти ЗСУ

Відомий український музикант — Дизель із рок-гурту Green Grey, який від початку війни зі зброю захищає країну, вразив благородним вчинком. Він продає найцінніші речі, щоб допомогти ЗСУ, зокрема батальйону «Мрія», вякому служить від початку повномасштабного вторгнення. Про це Андрій Яценко (справжнє ім’я музиканта) повідомив у соцмережах. У свій день народження він оголосив про старт аукціону.

Дизель виставив в якості лотів права на пісню «Емігрант», статуетку MTV Europe Music Awards за «Найкращого українського виконавця», свою першу гітару та інші речі. Також музикант продає власну квартиру у Києві.

«Я створюю колекцію NFT під назвою „Емігрант“, у якому продам найцінніше зі свого життя, щоб зібрати суму на потреби мого батальйону. Кожен солдат зараз бореться за нашу з вами свободу, та допомога їм дуже потрібна», — зазначив Андрій.

Він додав, що всі лоти не цифрові, а реальні.

Раніше Андрій Данилко віддав на аукціон раритетний автомобіль Фредді Мерк'юрі. Всі кошти з продажу Rolls-Royce віддав на будівництво реабілітаційного центру, в якому лікуватимуть постраждалих від війни.

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