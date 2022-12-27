«Запропонував поїсти риби»: у Кривому Розі винесли вирок ґвалтівнику школярки

Колегія суддів Тернівського районного суду Кривого Рогу винесла вирок слюсарю місцевого підприємства, який зґвалтував дівчинку. Про це «ФАКТАМ» стало відомо з реєстру судових рішень.

За матеріалами справи, 5 грудня 2019 року, перебуваючи біля свого будинку в нетверезому стані, чоловік зустрів знайому дівчинку, якій на той час не було навіть 14 років… Він запросив її пройти до квартири, на що остання погодилась, адже навіть не підозрювала, що сусід здатен на такий злочин.

Скориставшись безпорадним станом школярки, обвинувачуваний, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, примусив малолітню зняти верхній та нижній одяг. Після того зґвалтував її, спричинивши дитині тілесні ушкодження… Дівчинка, яка дивом вибралась з тієї злощасної квартири, про все повідомила рідним. Ті викликали на місце поліцію, експертиза підтвердила, що дитина стала жертвою сексуального насильства.

Обвинувачений у суді винним себе в інкримінованому йому злочині не визнав. За його словами, того дня він був на роботі, після закінчення якої в обідню пору вживав алкогольні напої зі знайомим. Тоді прийшов додому й грався на вулиці з сином.

«А через деякий час ліг відпочивати. Приїхали працівники поліції, одягнули кайданки та без моєї участі провели обшук квартири. З потерпілою раніше знайомий, але бачив її до затримання лише 2 грудня. Слідчими здійснено фальсифікацію письмових і речових доказів», — заявив кривдник малолітньої.

Проте його винуватість у вчиненні інкримінованого злочину повністю доведена дослідженими судом показаннями потерпілої, свідків. Під час допиту дівчинка зі сльозами на очах пригадала події того дня.

«Я саме поверталась додому. Зустріла сусіда. Він запропонував скуштувати смажену рибу, на що я погодилась. Коли зайшли до будинку, то цей чоловік дав склянку якогось напою. Сказав присісти і почав розпитувати на різні теми та в ході цього наказав роздягатись… Я відмовилась, тоді він ударив декілька разів долонею по обличчю…» — розповіла жертва ґвалтівника.

В суді знайомі обвинувачуваного дали йому негативну характеристику. Мовляв, часто вживає спиртне, ображає родину… За скоєне чоловік отримав покарання — позбавлення волі на 13 років. Також він має сплатити 30 245 грн за проведення судово-біологічної експертизи. Інформацію про обвинуваченого включать до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про жахливий злочин в Києві: жінка продала малолітню доньку у сексуальне рабство.

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