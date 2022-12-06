Декораторка Інна Морозинська: «В'язані гачком іграшки можна поєднувати з дерев’яним декором, шишками, горішками…»

Новий рік не за горами, а це значить — пора продумати, як гарно прикрасити ялинку. Цьогоріч у тренді в’язані гачком іграшки: кульки, дзвіночки, сніжинки…

Про те, як ними прикрасити зелену красуню, «ФАКТАМ» розповіла миколаївська декораторка та майстриня Інна Морозинська, роботи якої відомі у Бельгії, Іспанії, Ізраїлі та інших країнах світу.

«Не варто доповнювати такі прикраси «дощиком»

-- Інно, як вважаєте, у чому секрет популярності в’язаних ялинкових прикрас?

Сніжинками можна прикрашати сходи, штори, стіни

--Вони незвичайні, дуже гарні та стильні, це ручна робота. Ялинка, прикрашена такими іграшками, створює у оселі особливий затишок. Одного разу побачивши в’язані ялинкові прикраси, я довго милувалась їх красою, а потім вирішила створювати такі кульки, сніжинки, дзвіночки сама. За фахом я викладач музики, диригент оркестру. Створення іграшок стало моїм хобі, яке я поєдную з викладацькою роботою, яку дуже люблю. Іноді доводиться в’язати вночі, адже це копітка робота, яка потребує часу. Створюю іграшки я з високоякісної пряжі, а форму вони тримають завдяки клею ПВА.

Зберігати в’язані іграшки треба у сухому місці у просторій коробці

-- Як порадите прикрасити такими іграшками ялинку?

-- Гірлянду зі сніжинок можна повісити на сходи, наприклад, якщо у будинку є другий поверх. Також -- на штори, стіну. В майбутньому мрію створити панно та різдвяні вінки з в’язаними сніжинками та дзвіночками. Великі кульки можна підвішувати на стелю, якщо це велика зала або офісне приміщення. Але все ж найкращим варіантом є декорування ялинки різними за розмірами кульками, сніжинками та дзвіночками.

Іграшки української майстрині, за її словами, створені з любов’ю

-- А як краще комбінувати кольори?

-- Я б обирала для декору однотонні кульки або тандем з двох кольорів. До того ж, однакового розміру. До речі, два кольори можуть гарно поєднуватися й у одній іграшці. Скажімо, це може бути біла кулька з червоними стрічкою та камінчиком. Строкаті комбінації не рекомендую, це вже, як на мене, дещо застарілий варіант. Також не варто доповнювати такі прикраси «дощиком». Поєднувати в’язані гачком іграшки можна з дерев’яним декором, шишками, горішками… Важливо, щоб декор був витриманий у одному стилі. Його не має бути занадто багато.

«За необхідності в’язане мереживо знімається з кульки й переться та сушиться, а потім знову надягається»

-- Як доглядати за білосніжними в’язаними прикрасами, адже це мазкий колір?

-- Нічого складного. Раджу зберігати такі іграшки у сухому місці у просторій коробці -- тоді служитимуть довго. За необхідності в’язане мереживо знімається з кульки й переться та сушиться, а потім знову надягається.

Інна Морозинська: «Мрію створити панно та різдвяні вінки з в’язаними сніжинками та дзвіночками»

-- Що вас зазвичай надихає на творчість?

-- Підтримка моїх рідних та близьких для мене дуже важлива. Новорічні прикраси я створюю з любов’ю. Мені дуже подобається ця робота. Приємно, коли люди кажуть, що мої прикраси дуже гарні. Це теж надихає.

Нагадаємо, що в новорічну ніч потрібно сподобатись Кролику: у чому зустрічати Новий 2023 за знаком Зодіаку.

Фото з альбому Інни Морозинської

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