Два в одному: чи можна одночасно отримувати субсидію та пільги на оплату комуналки

Українці, які отримують пільги на оплату послуг ЖКГ, не можуть одночасно отримувати ще й субсидії.

«Якщо особа, яка входить до складу домогосподарства, має право на отримання і субсидії, і пільги на оплату житлово-комунальних послуг — за її вибором призначається лише одна з виплат», — пише Соціальна інформаційна платформ.

У той же час, якщо пільговик не проживає за місцем реєстрації, домогосподарству можуть призначити субсидію при пред'явленні відповідних доказів.

Нагадаємо, що громадянам, яким необхідна державна допомога на оплату комуналки, можуть звернутися по неї

особисто у територіальних відділах обслуговування громадян Пенсійного фонду України, до уповноваженої посадової особи сільської, селищної, міської ради чи Центру надання адміністративних послуг. Також це можна зробити через портал державних послуг «Дія», через веб-портал електронних послуг чи мобільний додаток Пенсійного фонду.

Фото Pixabay

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