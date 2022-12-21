Можна і після 16 грудня: як подати заяву на оформлення субсидії онлайн

З початком опалювального сезону збільшилося число україців, які подають заявку на отримання субсидії на оплату комунальних послуг і газу.

У «Нафтогазі України» нагадали, як це можна зробити:

особисто у територіальних відділах обслуговування громадян Пенсійного фонду України, або ж звернувшись до уповноваженої посадової особи сільської, селищної, міської ради чи Центру надання адміністративних послуг;

онлайн за допомогою єдиного порталу державних послуг «Дія», через веб-портал електронних послуг чи мобільний додаток Пенсійного фонду.

При цьому подати звернення на субсидії можна і після 15 грудня — вони все-одно будуть призначені з місяця подання звернення.

Виплата субсидій проводиться на банківські картки або готівкою через відділення «Укрпошти».

Нагадаємо, «ФАКТИ» називали 9 випадків, за яких одержувач субсидій повинен обов'язково звернутися до Пенсійного фонду протягом 30 днів.

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