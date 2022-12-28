Наступ на Україну з боку білорусі: відомий волонтер назвав 10 причин, чому «це непогано»

Віталій Дейнега з фонду «Повернися живим» вважає, що найбільш боєздатні частини зс рф були розбиті навесні цього року.

«Росіяни, схоже, таки зклепають військо з палок та гівна і підуть через кілька місяців з півночі, — пише Віталій Дейнега у соцмережах та називає 10 причин, чому це непогано:

Ефекту раптовості не буде — будемо зустрічати. Думаю що копаніри під арту в лісах вже риються, вибухівка під дамби та мости кладеться, а офіцерський склад вже планує різні сценарії.

За цей час їхнє військо буде саме з палок і гівна. Найбоєздатніших ми поклали у лютому-березні. А тут буде стара техніка і який попало особовий склад. Welcome.

Північ — це ліси і вузькі дороги. Хаймарс і М-777 таке люблять.

Весна — це болото і багно, в якому техніка чудово губиться. Трактористам приготуватися.

Наші бабусі давно навчились давати координати артилерії між актами сапання городів. Треба подбати, щоб у них був зв"язок.

Напад на Київ — це прекрасний стимул для партнерів дати нам великі стволи. Сорі, але для них емоційно це сильніше за Бахмут.

Повітря як було, так і буде спірним. Patriot нам в руки.

JDAM+HARM — це те, що треба, щоб наші штурмовики не сумували на цій дискотеці.

Після цього у них не буде навіть палок. Тільки гівно. Далі буде агонія і наша Перемога.

Ми всі розуміємо ціну. Але за закриття питання з сусідами років так на 30−50 вона не захмарна. Тому готуємось, вчимо хто тактику, хто такмед, і допомагаємо армії".

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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