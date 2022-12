Втеча від відповідальності: низка експертів сходяться на думці, що путін хоче відволікти від помилок у війні в Україні

рф бере участь у війні в Україні вже майже десять місяців. Але військові успіхи російських збройних сил останнім часом стали більш рідкісними. Російський президент зазнає подальшого тиску через відсутність військових успіхів. А населення може втомитися від війни через відсутність успіхів.

Військові експерти американського аналітичного центру Institute for the Study of War (ISW) вбачають у риториці путіна останніх тижнів спробу уникнути відповідальності за затяжну війну. Диктатор-вбивця неодноразово повторював, що росія готова до якнайшвидшого завершення війни і не хоче затягувати конфлікт без необхідності. За словами путіна, Кремль не хоче збільшувати кількість ударів в рамках «спеціальної військової операції», оскільки це призведе лише до «невиправданих втрат». На думку експертів ISW, ці заяви є частиною далекосяжних зусиль Кремля, спрямованих на виправдання перед населенням дорогої і затратної війни в сусідній країні.

У минулому путін неодноразово звинувачував західні країни у невиправданому затягуванні війни шляхом постачання Україні важких систем озброєнь. Зовсім недавно російський президент використав цей наратив, коли США оголосили про надання Україні системи протиповітряної оборони «Патріот».

Колишній генерал Бундесверу Ганс-Лотар Домрезе розповів німецькому виданню Redaktionsnetzwerk про «типову російську діалектику» щодо заяв президента рф. Крім заспокоєння російського населення, він бачить ще одну мету в комунікаційній стратегії Кремля: запобігти майбутнім поставкам сучасних систем озброєнь з боку країн-членів НАТО.

Нагадаємо, міноборони ФРН очікує великого російського наступу у квітні.

