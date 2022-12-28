«Вагнер» видохся: ресурси росіян під Бахмутом вичерпано, вони, швидше за все, не зможуть взяти місто, — ISW

Росіяни продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямі. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські сили, що атакують Бахмут, близькі до піку своїх можливостей.

Так, серйозні втрати на бахмутському напрямі змусили російських загарбників скоротити масштаб наступальних дій до рівня окремих загонів.

Представник Східного командування збройних сил України полковник Сергій Череватий заявив у вівторок, що російські війська в районі Бахмута більше не атакують ротами чи батальйонно-тактичними групами, діючи натомість невеликими загонами чисельністю від 10 до 15 осіб.

ISW нагадує, що подібне відбувалося у серпні на херсонському напрямку, коли російські сили так само суттєво деградували, перейшовши до дій невеликими загонами замість БТГ, як раніше.

Це було свідченням того, що російська армія на цьому напрямку більше не здатна діяти підрозділами, досить великими для осмисленого просування.

За словами американських аналітиків, темп просування російських військ у районі Бахмута останнім часом сповільнився на тлі проблем з персоналом і боєприпасами. Очевидно, у найближчій перспективі це не дозволить їм підтримувати високу інтенсивність дій на цьому напрямі.

Перехід росіян до використання невеликих загонів став результатом війни на виснаження, яку вони ведуть проти України, і вказує на деградацію формувань на рівнях вище за взвод.

Аналітики прогнозують, що просування російських загарбників в районі Бахмута продовжить сповільнюватися або зупиниться взагалі, якщо тільки війська, що там знаходяться, не отримають найближчим часом істотного підкріплення в живій силі і артилерійських снарядах.

Як писали «ФАКТИ», раніше офіцер армії Ізраїлю пояснив, чому ЗСУ зможуть скоро відкинути ворога від Бахмута.

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