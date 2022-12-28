Наступ російських військ у війні в Україні зайшов у глухий кут кілька місяців тому і з того часу не досягнув значного прогресу. На противагу цьому, на командному рівні відбулося значно більше змін. Навіть на Різдво. Як повідомило 26 грудня Головне управління розвідки Міністерства оборони України, генерал Євген Нікіфоров призначений командувачем з'єднаннями Західного військового округу росії. Генерал-полковник Сергій Кузовльов поступився йому місцем лише через місяць. Це вже третя зміна кадрів на цій посаді з початку війни.

За даними української розвідки, раніше Нікіфоров був начальником штабу та першим заступником командувача військами Східного військового округу. Вважається довіреною особою ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина та Сергія Суровікіна, який командує російськими підрозділами в Україні.

Для розвідувального співтовариства ця зміна є ознакою внутрішньої боротьби, оскільки Кузовльов розглядався як кандидат з оточення міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова. Пригожин і Суровікін розглядаються як конкуренти Шойгу, якого звинувачують у невдачах на полі бою. Водночас, усунутого попередника Нікіфорова також звинувачують у незадовільній підготовці до наступу на Лиман у Донецькій області. Кажуть, що новий командувач, близький до «Вагнера», віддає свої накази зі свого командного пункту в Богучарі у Воронезькій області, на крайньому заході росії. Він командував частинами угруповання «Вагнера» на Донбасі в 2014 і 2015 рр. Згідно з розслідуванням розслідувальної мережі Bellingcat, засновник «Вагнера» Дмитро Уткін підпорядковувався Нікіфорову, який на той час виконував обов'язки начальника штабу 58-ї загальновійськової армії росії.

СБУ також встановила, що Нікіфоров віддав Уткіну та його групі «Вагнера» наказ збити український транспортний літак 14 червня 2014 року. Тоді двоє з восьми членів екіпажу загинули. Незважаючи на те, що Україна підозрювала, що за нападом стоїть росія, відповідальність взяли на себе сепаратисти.

Таким чином, поява Нікіфорова у складі окупаційних військ, ймовірно, ще більше посилить позиції «Вагнера», групи, створеної Пригожиним і Уткіним. Що цей розвиток подій означає для Шойгу і, в кінцевому рахунку, для володимира путіна, ще належить з'ясувати.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що найближчі два-три місяці війни росії проти України можуть стати вирішальними.

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