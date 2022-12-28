«Треба святкувати!»: Злата Огнєвич розповіла, як зустріне Новий рік

Популярна українська співачка Злата Огнєвич, яка нещодавно виступила майже на лінії фронту, поділилася своїми роздумами напередодні Нового року. Вона стала гостею програми «Ранок вдома», де зізналась, що дуже довго вагалась, чи доречно зараз, під час війни, святкування. Злата каже, що поки у неї немає новорічного настрою. Співачка до останнього працювала та брала участь у зйомках і лише за пару днів до Нового року планує прикрашати ялинку.

— Я сподіваюсь, що святковий символ принесе в мій дім заряд позитиву та натхнення, — сказала Злата. - Мене мучили докори сумління щодо святкування, допоки я не поспілкувалася з одним військовим, який воює на нулі. Він запевнив, що нам у тилу треба святкувати, бо ми всі разом наближаємо цю Перемогу. Українські воїни воюють заради життя. Думаю, що це не будуть якісь гучні святкування, бо про Перемогу пам'ятають усі українці. Усі ми робимо все можливе для того, аби її наблизити.

Артистка підтримує воїнів та дає благодійні концерти, а нещодавно випустила пісню «Як мені бути», за яку її обвинуватили у плагіаті.

— Від пісні відмовляються радіостанції, — сумує Злата. - А я вважаю, що в суспільстві не можна замовчувати тему загибелі близьких. Коли я побачила, як президент Володимир Зеленський нагородив посмертно жінок загиблих героїв, то мені стало дуже боляче. Тоді в мене з'явилась ідея написати пісню про жінок, які попрощалися зі своїми чоловіками-героями. Цю пісню ми створили разом із Романом Череновим, відомим під псевдонімом Morphom. Як тільки я придумала приспів та частину куплетів, то відразу зателефонувала Роману. Приїхала до нього на студію й за сорок хвилин ми записали демку. Ця версія увійшла у фінальний ряд.

Злата звернулась до своїх прихильників та привітала всіх з прийдешнім Новим роком.

— Бажаю вам сили та світла в душі, — сказала Злата. - Наша незламність дарує надію на те, що ми можемо планувати наше майбутнє. Вірте в Збройні Сили України. Вірте в нашу Перемогу. Слава Україні! Слава нашим мужнім воїнам. Ми обов'язково переможемо ворога!

«ФАКТИ» писали, що Дізель з групи Green Grey продає особисті речі та квартиру, щоб допомогти ЗСУ.

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