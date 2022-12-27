«Не давайте вкрасти у вас свято!»: Лілія Ребрик розказала, як готується до Нового року

Популярна українська телеведуча й актриса Лілія Ребрик, яка нещодавно не стримала почуттів, зворушливо звернулася до своїх шанувальників у соціальній мережі. Вона розмістила фото з двома доньками та розказала, як її сім’я готується до зустрічі Нового року. Ліля впевнена, що саме зараз час, коли можна мріяти, загадувати бажання і сподіватися на чудо!

«Готуйте подарунки, творчо спаковуйте їх, хай навіть це будуть дрібнички! — написала Ліля. - Хай ваші діти сміються і хоч зрідка забувають реальність, в якій зараз живуть.

Складайте меню для новорічної ночі, загадуйте бажання, дозвольте собі передсвяткову метушню.

Робіть це, якщо вам стає від того легше! Якщо вам того хочеться. Якщо це принесе якусь радість, наповнить вас зсередини теплом — не відмовляйте собі у цьому! Не давайте вкрасти у вас свято!

Не відкладайте свого життя: воно зараз як ніколи крихке, всі ми ніби ходимо тонкою кригою. Але ж ми живі, а якщо живі, то треба жити!"

Лілія подякувала українським військовим, завдяки яким тримається наша країна.

«Лише не забувайте тих, завдяки кому ми й далі продовжуємо жити: підтримуйте їх, пам’ятайте про них, бо саме вони ведуть нас до Перемоги!» — написала актриса.

«ФАКТИ» писали про те, що Настя Каменських без каблучки підігріла чутки про розлучення з Потапом.

30

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram