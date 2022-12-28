Поховали лише через 9 місяців: болюча історія 22-річного захисника «Азовсталі»

Тільки через дев’ять місяців Горішньоплавнівська громада попрощалася із загиблим солдатом Національної гвардії України — оборонцем Маріуполя Вадимом Мотієнком. Душа загиблого на «Азовсталі» з села Кустолово-Суходілка знайшла спочинок лише через дев'ять місяців після загибелі, повідомляє газета «Промінь».

«Ще в кінці березня в селі заговорили про загибель мужнього односельця… Багато хто не вірив, сподівався на диво… Адже це війна і могло статися що завгодно. І перш за все категорично не сприймала цього мама, яка над усе чекала сина додому. Навіть коли старший син після звістки вирішив забрати маму в Горішні Плавні, де він мешкав, вона все одно досить довго не могла змиритися і вірила та сподівалася, що сталася помилка і її синочок повернеться додому… Час ішов, але родина була в невідомості. Мама та рідні кілька разів їздили в Київ на ДНК-експертизу. Та результату все не було. Хоча й говорили, що його слід чекати місяці. І мама чекала і знову ж таки вперто не вірила, що сина вже немає».

Вадим, за словами односельчан, не знімав зірок із неба, але ріс добрим, щирим, працьовитим.

«У Кустолово-Суходілці хлопець навчався до сьомого класу, а дев’ятирічку закінчив у Пологах Новосанжарського району. А далі було Карлівське ПТУ, де здобув професію тракториста-машиніста. Вадим, який мешкав із мамою, з усіх сил старався її підтримати, допомогти. Тож рано пішов на свій хліб, аби заробити копійку. Допомагав односельцям і з ремонтами, і в інших справах — роботи не цурався. Тому мама, коли чекала його додому, не раз говорила односельцям: «Ось прийде Вадим, зробимо ремонт».

Вадима призвали на строкову службу, яку він проходив у військах Національної гвардії в Маріуполі. І коли розпочалася війна, як розповіла його тітка, строковиків, стали виводити з міста. Але Вадим не захотів, аргументуючи, чого, мовляв, тікатиме, він же не боягуз… А 30 березня під час героїчного захисту території «Азовсталі» Вадим Мотієнко загинув".

У квітні указом Президента України за особисту мужність і самовідданість, виявлені під захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, Вадима Мотієнка було посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Нагадаємо ще одну історію загиблого воїна — про капітана Олега Тарахкало розповіли його батьки.

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