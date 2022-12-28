Ґвалтував дитину кілька років: киянину, який знущався з маленької падчерки, загрожує довічне ув'язнення

В Україні спіймали ще одного ґвалтівника. Київські правоохоронці затримали підозрюваного у зґвалтуванні падчерки. Про це повідомили в поліції Києва.

«Поліцейські зібрали доказову базу та повідомили зловмиснику про підозру. Суд обрав фігуранту запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

Так, у серпні цього року ювенальні поліцейські Шевченківського управління спільно із соцпрацівниками вилучили двох малолітніх дівчаток з неблагополучної родини. Під час перевірки правоохоронці разом зі службою у справах дітей встановили, що діти проживали у антисанітарних умовах, які загрожували їх життю і здоров'ю. Дітей доставили на медогляд до лікарні, а відносно батьків поліцейські склали адміністративні протоколи за невиконання батьківських обов’язків.

«Однак, вже у листопаді поточного року до чергової частини Шевченківського управління поліції від адміністрації центру соціально-психологічної реабілітації дітей надійшло повідомлення. Під час перебування в закладі 11-річна дівчинка в розмові з психологом розповіла, що протягом кількох років її вітчим вчиняв відносно неї розпусні дії. На місце події негайно прибули співробітники ювенальної превенції та слідчі», — повідомили в поліції.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, за даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України — розбещення малолітньої дитини близькими родичами.

«У ході досудового розслідування ми встановили, що протягом двох років у квартирі на вулиці Салютній вітчим вчиняв дії сексуального характеру щодо доньки своєї дружини. Після чого слідчим було надано кваліфікацію події за частиною 4 та 6 статті 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, скоєне повторно. Крім того, відповідно до висновку щодо психологічної роботи з малолітньою встановили, що дитина є жертвою домашнього насильства: психологічного та фізичного. Ми призначили ряд судово-психіатричних експертиз, опитали вихователя щодо відомих їй обставин вчиненого кримінального правопорушення та психолога», — розповів він.

Під час розслідування кримінального провадження ювенальні поліцейські спільно із оперативниками Шевченківського управління поліції провели санкціоновані обшуки за адресами мешкання ймовірного підозрюваного, у ході яких було вилучено 2 мобільних пристрої, флеш-накопичувач з наявними матеріалами порнографічного характеру. Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі триває перевірка щодо скоєння розпусних дій затриманим відносно його 7-річної доньки. Також вирішується питання щодо правової оцінки дій матері постраждалої дитини, яка, ймовірно, могла знати про такі вчинки фігуранта.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Хмельницькому хлопець позбавив життя дівчину, яка відмовилася з ним зустрічатися, та вчинив над тілом дії непотребного характеру.

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