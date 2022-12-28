У Кличка вирішили одноразово виплатити деяким киянам від 7 000 до 23 000 гривень: хто отримає гроші

Незахищені верстви населення в Україні отримують допомогу, зокрема, й міжнародну. Так, ЮНІСЕФ надасть грошову допомогу на загальну суму 102 млн для 123 тисячі багатодітних сімей в Україні.

А столична влада ухвалила рішення щодо виплати матеріальної допомоги прийомним батькам та батька-вихователям дитячих будинків сімейного типу, повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда

«Розмір матеріальної допомоги становить від 7000 до 23 000 грн і залежить від кількості дітей, яких виховують прийомні батьки та батьки-вихователі. Це традиційні виплати, які здійснює місто для підтримки та популяризації сімейних форм виховання, адже діти повинні виховуватися в родинах. Зазначену допомогу також отримають і внутрішньо переміщені особи, які відповідають критеріям та перебувають на обліку і фактично проживають у Києві», — зазначила вона.

Згідно із розпорядженням, матеріальну допомогу буде виплачено:

у розмірі 7 000 грн — прийомним батькам, які виховують від 1 до 2 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

у розмірі 18 000 грн — батькам-вихователям, прийомним батькам, які виховують від 3 до 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

у розмірі 23 000 грн — батькам-вихователям, які виховують 7 та більше дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Виплати здійснюватимуться на рахунок утримувачів електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина».

Нагадаємо, що молоді батьки, які отримують виплати на дитину від держави, можуть замість «Пакунку малюка» одержати кошти — близько 7 000 гривень.

Фото Pixabay



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